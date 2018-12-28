Закон Астраханской области от 26 декабря 2018 года № 120/2018-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Думой Астраханской области 18 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 12 184 326,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 11 709 326,7 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 450 000,0 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 12 184 326,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год в сумме 13 104 121,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 599 121,2 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 480 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 13 962 194,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 427 194,7 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 510 000,0 тыс. рублей, согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год в сумме 13 104 121,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 962 194,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области и из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить:

1) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год, согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону;

3) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год, согласно приложению 11 к настоящему Закону;

4) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 12 к настоящему Закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области, в том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории Астраханской области, лицам, застрахованным на территории Астраханской области.

3. Установить, что бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области, лицам, застрахованным за пределами территории Астраханской области.

Статья 5. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области:

1) на 2019 год в размере 1 400 000,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в размере 1 400 000,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в размере 1 400 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в 2019 году формируется в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области направляются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области и заключившим договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Астраханской области С.П.Морозов

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