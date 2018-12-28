Бизнесу предложили организовать весогабаритный контроль на дорогах

Минтранс доработал предложение по концессии на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля. Оно размещено на официальном сайте по проведению торгов.

Заявки на участие в концессиях начнут приниматься с 29 декабря, а закончатся 12 февраля 2019 года. Предполагается, что соглашения между инвесторами и правительством будут заключаться на 11,5 лет. По условиям соглашения, правительство передаст концессионерам в пользование участки автомобильных дорог, на которых те построят пункты весогабаритного контроля и впоследствии будут обслуживать их.

К 2024 году на федеральных дорогах должно быть 387 объектов автоматического контроля веса грузовиков, их установка предусмотрена национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас по всей стране установлено всего 28 таких пунктов.

"За счет исключения движения с нарушениями весовых и габаритных параметров система повысит безопасность дорожного движения, увеличит срок службы автодорог и создаст равные условия для законопослушных предпринимателей по соблюдению давно установленных норм. Все штрафы с нарушителей, как и по системе "Платон", будут направляться на ремонт дорог", - заявил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

Подразумевается, что одним из условий концессионного соглашения станет создание федерального центра автоматической фиксации административных правонарушений в Калуге. Изменения в КоАП, которые дадут Ространснадзору право выявлять нарушителей с помощью систем автоматического весогабаритного контроля, уже подготовлены и рассматриваются.