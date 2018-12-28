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28.12.2018 19:04
Рубрика: В мире

Более 1700 секретных банковских счетов нашли у главы Samsung Electronics

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Следователи южнокорейской прокуратуры обнаружили еще 520 тайных банковских счетов, которые на самом деле принадлежат председателю крупнейшей компании страны Samsung Electronics 76-летнему Ли Гон Хи. Таким образом общая численность подобных секретных счетов Ли достигла 1749. По мнению следствия, он не выплатил налогов на общую сумму около восьми миллионов долларов. Однако дело до суда пока не доходит, так как Ли Гон Хи вот уже как более четырех лет находится без сознания в реанимации, куда попал после инфаркта в мае 2014 г.

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Как заявили в прокуратуре центрального округа Сеула, было обнаружено дополнительно еще 520 банковских счетов, которые в реальности принадлежат председателю концерна Samsung Electronics, но записаны на другие лица. Управлением этих счетов занимался доверенный по фамилии Чон, которому предъявлены обвинения, но без ареста. В результате в период с 2007 по 2010 гг. Ли Гон Хи при операциях с акциями не выплатил государству налогов на общую сумму 8 млрд 557 млн вон (около 8 млн долларов).

Фактически дело следует передавать в суд, но подозреваемый Ли Гон Хи вот уже более четырех лет находится в отделении реанимации в VIP-отделении сеульской клиники Samsung. 10 мая 2014 г. у него произошел инфаркт, после которого он до сих пор находится без сознания. Крупнейшей южнокорейской корпорацией в реальности управляет сын Ли Гон Хи 50-летний вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён. Следователи прокуратуры побывали в клинике и лично убедились, что состояние Ли Гон Хи хотя и стабильное, но он не может быть допрошен по делу. В этой связи принято решение подождать до тех пор, когда Ли станет лучше.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, что в 2007-2008 гг. вокруг Samsung Electronics возник громкий скандал, было начато следствие, выявлены более тысячи секретных счетов Ли Гон Хи, он получил условный срок. Но затем выяснилось, что есть еще и другие счета, которые на самом деле принадлежат Ли. Следствие было возобновлено. Общее число выявленных секретных счетов президента Samsung Electronics сейчас составляет 1749 штук.

1197 было обнаружено в ходе следствия в 2007 году, а теперь появились новые. Ими управляли доверенные лица Ли Гон Хи. Благодаря счетам Ли смог уйти от уплаты части налогов.

Отметим, что и реальный нынешний руководитель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён чуть было не попал в тюрьму. Он был обвинен в даче взяток подруге президента Пак Кын Хе Чхве Сун Силь. Ли в августе 2017 г. приговорили к пяти годам тюремного срока, но затем после апелляции в феврале 2018 г. верховный суд заменил срок на условный.

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