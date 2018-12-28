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28 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 494-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Дата подписания 25 декабря 2018 г.
Опубликован 28 декабря 2018 г.

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2003, N 52, ст. 5036; 2004, N 34, ст. 3535; 2006, N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 49, ст. 6079; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3629; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4185; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 31, ст. 4316; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 26, ст. 3389; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656, 6664; 2015, N 51, ст. 7252; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 40, ст. 5752; N 49, ст. 7317; 2018, N 24, ст. 3408; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7528) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания:

"налоговые расходы публично-правового образования - выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование, предусмотренными в качестве мер государственной (муниципальной) поддержки в соответствии с целями государственных (муниципальных) программ и (или) целями социально-экономической политики публично-правового образования, не относящимися к государственным (муниципальным) программам;";

б) абзацы тридцать пятый - пятьдесят третий считать соответственно абзацами тридцать шестым - пятьдесят четвертым;

2) дополнить статьей 1743 следующего содержания:

"Статья 1743. Перечень и оценка налоговых расходов

1. Перечень налоговых расходов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования формируется в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, в разрезе государственных (муниципальных) программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к государственным (муниципальным) программам.

2. Оценка налоговых расходов Российской Федерации осуществляется ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Оценка налоговых расходов субъекта Российской Федерации, муниципального образования осуществляется ежегодно в порядке, установленном соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основных направлений бюджетной и налоговой политики субъекта Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования), а также при проведении оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации (государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ).";

3) в пункте 4 статьи 192:

а) дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания:

"отчетом об оценке налоговых расходов Российской Федерации за отчетный финансовый год, оценке налоговых расходов Российской Федерации на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;";

б) абзацы двадцать шестой - двадцать восьмой считать соответственно абзацами двадцать седьмым - двадцать девятым.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. Положения статьи 1743 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении муниципальных образований применяются с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин