ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года

По прогнозу Банка России, инфляция в начале 2019 года может достичь 5,5%. Произойти это может прежде всего под влиянием повышения с 1 января НДС с 18 до 20 процентов.

Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте регулятора.

При этом в ближайшие месяцы инфляционные ожидания будут нарастать. А вот во втором полугодии 2019 года темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года.

ЦБ при этом отмечает, что в декабре нынешнего года инфляционные ожидания выросли на 0,4 процентного пункта - до 10,2%. В проведенном по заказу ЦБ опросе уточняется, что в декабре 42% респондентов отметили заметное подорожание мяса и птицы (в ноябре 40% опрошенных обратили на это внимание). На втором месте - подорожание бензина (об этом говорили 33%, в октябре-ноябре - 31-32%). Также опрошенные стали чаще говорить о росте цен на молочную продукцию, яйца, фрукты и овощи.

Для того,чтобы ограничить рост инфляционных ожиданий и связанные с этим вторичные эффекты, Банк России в декабре повысил ключевую ставку. "Опережающая реакция денежно-кредитной политики позволит обеспечить снижение инфляции к цели вблизи 4% после ее временного повышения",- говорится в материалах ЦБ.