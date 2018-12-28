ЦБ выпустит монеты к годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Банк России объявил о выпуске в обращение 9 января 2019 года двух памятных монет серии "75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В серию войдут серебряная монета номиналом 3 рубля и монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, говорится в релизе. На оборотной стороне трехрублевой монеты изображена центральная часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы на фоне силуэта Исаакиевского собора и салюта в честь снятия блокады. Тираж монеты составит 3 тысячи штук. На оборотной стороне 25-рублевой монеты изображен мемориал "Разорванное кольцо". Тираж монеты - 5 миллионов штук.

Кроме того, серия "Выдающиеся личности России" будет дополнена серебряной двухрублевой монетой "Писатель В.В. Бианки, к 125-летию со дня рождения (11.02.1894)". На монете на фоне лесного пейзажа изображен портрет писателя в окружении героев его рассказов. Тираж монеты составит 3 тысячи штук.

Также Банк России выпустит инвестиционные монеты "Георгий Победоносец". Это серебряная монета номиналом 3 рубля (тираж - до 100 тысяч штук) и золотая монета номиналом 50 рублей (тираж - до 300 тысяч штук).