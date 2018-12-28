Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 496-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

В пункте 4 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3618; 2009, N 1, ст. 17; N 19, ст. 2283; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4594; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2866; 2014, N 30, ст. 4220; 2015, N 1, ст. 72; N 29, ст. 4347; 2017, N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 6; N 32, ст. 5114) слово "три" заменить словом "два".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4220; 2015, N 1, ст. 11; 2018, N 32, ст. 5114) следующие изменения:

1) абзац второй подпункта "б" пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"75) проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа;";

2) в пункте 1 статьи 8:

а) в подпункте "а" слова "объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности," заменить словами "объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности,";

б) подпункт "б" исключить;

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) в части 6 слова "а также проектной" заменить словом "проектной", дополнить словами ", проектной документации объектов, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа";";

3) в статье 11:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (далее - разрешения и документы), полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" к объектам I и II категорий, до 1 января 2019 года, действуют до дня истечения срока действия таких разрешений и документов либо до дня получения комплексного экологического разрешения или представления декларации о воздействии на окружающую среду в течение срока действия таких разрешений и документов.";

б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. С 1 января 2019 года и до получения комплексных экологических разрешений в сроки, установленные частями 6 и 7 настоящей статьи, допускается выдача или переоформление разрешений и документов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Такие разрешения и документы действуют до дня получения комплексного экологического разрешения в сроки, установленные частями 6 и 7 настоящей статьи.

12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, обязаны представить в отношении объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, а в отношении иных объектов - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации декларацию о воздействии на окружающую среду не позднее дня истечения срока действия хотя бы одного из указанных в части 1 настоящей статьи разрешений и документов.";

в) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:

"10. Положения подпункта 75 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" не применяются к проектной документации объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, в случаях, если такие объекты введены в эксплуатацию или разрешение на их строительство выдано до 1 января 2019 года, если проектная документация таких объектов представлена на экспертизу проектной документации или на указанную проектную документацию получено заключение такой экспертизы до 1 января 2019 года, а также если подготовка проектной документации таких объектов предусмотрена подготовленной, согласованной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах до 1 января 2019 года проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр в отношении нефти и природного газа.

11. В состав заявки на получение комплексного экологического разрешения информация о положительном заключении государственной экологической экспертизы на объекты, указанные в части 10 настоящей статьи, не включается, если получение такого заключения в соответствии с законодательством об экологической экспертизе до 1 января 2019 года не требовалось.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Подпункты "б" и "в" пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин