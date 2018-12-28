ЕС продлил антироссийские санкции

Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение Совета ЕС о продлении на шесть месяцев экономических санкций против России - до 31 июля 2019 года. Как отмечается в тексте, оно вступает в силу 29 декабря - на следующий день после публикации документа.

Согласно заявлению Совета ЕС, данное решение увязано с отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений. Примечательно, что оно было принято после докладов президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель - лидеров двух стран, как и Россия, являющихся гарантами этих договоренностей. Ответственность за их выполнение европейские лидеры возлагают лишь на Москву, игнорируя действия Киева и собственное бездействие.

Напомним, экономические санкции против России были введены еще 31 июля 2014 года. С тех пор они продлеваются раз в полгода. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что ограничительные меры могут быть отменены только после реализации Минских соглашений.

Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям. После мирового кризиса 2008-2009 годов упал ВВП на 7,8 процента, а после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5 процента, отметил глава государства. При этом, по его словам, минфин США считает, что даже это падение в 2,5 процента лишь на треть связано с санкциями, а на две трети связано с падением цен на энергоносители, прежде всего, на нефть. "На самом деле, думаю, и одной трети там нет", - добавил президент.