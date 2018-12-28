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28 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2018 г. N 3-ФКЗ "О внесении изменений в статью 121 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"

Одобрен Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 121 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2016, N 26, ст. 3848; 2017, N 1, ст. 1; 2018, N 1, ст. 1) следующие изменения:

1) в части 1 слова "имущественных, градостроительных, земельных и" и слова ", а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" исключить;

2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. До 1 января 2023 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенности регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми актами города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере.

12. До 31 декабря 2020 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенности регулирования градостроительных отношений могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми актами города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере.".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин