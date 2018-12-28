ФТС перевыполнила годовое задание по наполнению госбюджета

Федеральная таможенная служба перечислила в 2018 году в госбюджет свыше 6 трлн рублей, перевыполнив прогнозное задание на 2018 год на 1,5%, говорится в сообщении ФТС.

Платежи от вывозных таможенных пошлин составили 3 005,7 млрд руб., а платежи от импорта товаров составили 2 931,8 млрд рублей. В том числе НДС на ввозимые товары - 2 245,6 млрд рублей (37,3%).

"В экспортных заработках страны на первом месте за уходящий год были углеводороды - на их долю пришлось около 66% поступлений таможенных платежей", сообщил в интервью телеканалу НТВ глава ФТС Владимир Булавин.

На втором месте металлы - 10%, на третьем - продукты химии, прежде всего удобрения - около 6,5%. Кроме наполнения бюджета, таможенники занимаются борьбой с контрабандой и контрафактом. По словам главы ФТС, в уходящем году было возбуждено более 130 тысяч дел об административных правонарушениях в целом. И больше 2 тысяч - уголовных дел.

"Здесь и недостоверное декларирование, здесь и контрабанда, здесь и контрафакт, и нарушения валютного законодательств, - уточняет Булавин. - Был такой случай, когда мы одномоментно довзыскали 66 млн руб. в одной из авиационных таможен при ввозе в Российскую Федерацию товаров, купленных в Европе для личного пользования…”