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28.12.2018 19:15
Рубрика: Экономика

ФТС перевыполнила годовое задание по наполнению госбюджета

Текст: Александр Проценко

Федеральная таможенная служба перечислила в 2018 году в госбюджет свыше 6 трлн рублей, перевыполнив прогнозное задание на 2018 год на 1,5%, говорится в сообщении ФТС.

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Платежи от вывозных таможенных пошлин составили 3 005,7 млрд руб., а платежи от импорта товаров составили 2 931,8 млрд рублей. В том числе НДС на ввозимые товары - 2 245,6 млрд рублей (37,3%).

"В экспортных заработках страны на первом месте за уходящий год были углеводороды - на их долю пришлось около 66% поступлений таможенных платежей", сообщил в интервью телеканалу НТВ глава ФТС Владимир Булавин.

Фото: depositphotos.com
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На втором месте металлы - 10%, на третьем - продукты химии, прежде всего удобрения - около 6,5%. Кроме наполнения бюджета, таможенники занимаются борьбой с контрабандой и контрафактом. По словам главы ФТС, в уходящем году было возбуждено более 130 тысяч дел об административных правонарушениях в целом. И больше 2 тысяч - уголовных дел.

"Здесь и недостоверное декларирование, здесь и контрабанда, здесь и контрафакт, и нарушения валютного законодательств, - уточняет Булавин. - Был такой случай, когда мы одномоментно довзыскали 66 млн руб. в одной из авиационных таможен при ввозе в Российскую Федерацию товаров, купленных в Европе для личного пользования…”

Экономика ВЭД Правительство ФТС
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