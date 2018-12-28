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28 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 484-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 35) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в части 1 слова "одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "30 июня 2020 года";

б) в части 2 слова "По истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "С 1 июля 2020 года";

в) в части 3 слова "по истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "после 30 июня 2020 года";

г) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Абзац шестой пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" применяется к отношениям, связанным с получением юридическим лицом статуса субъекта оптового рынка, участника обращения электрической энергии на оптовом рынке, начиная с 1 июля 2020 года.";

2) в части 2 статьи 5 слова "по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона" заменить словами "с 1 июля 2020 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин