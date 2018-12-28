Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 27, ст. 2881; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 7; N 31, ст. 4013; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6071; 2008, N 52, ст. 6218, 6219, 6227; 2009, N 1, ст. 19; N 29, ст. 3582, 3625; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 46, ст. 5918; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 7; N 27, ст. 3873, 3881; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593; N 47, ст. 6608; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7061, 7063; 2012, N 18, ст. 2128; N 24, ст. 3066;N 31, ст. 4319, 4322; N 49, ст. 6750; N 50, ст. 6958; N 53, ст. 7578, 7607; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981; 2014, N 16, ст. 1835; N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4220, 4222; N 43, ст. 5796; N 45, ст. 6159; N 48, ст. 6647, 6662; 2015, N 1, ст. 11; N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3948; N 48, ст. 6689; 2016, N 11, ст. 1480, 1489; N 27, ст. 4178, 4179; N 49, ст. 6844, 6845, 6847; 2017, N 27, ст. 3942; N 31, ст. 4802; N 49, ст. 7307, 7318, 7324; 2018, N 1, ст. 14; N 11, ст. 1585; N 28, ст. 4144; N 31, ст. 4822, 4823; N 32, ст. 5094, 5095; N 45, ст. 6828; N 47, ст. 7136) следующие изменения:

1) подпункт 52 пункта 1 статьи 33318 после цифр "21 - 33" дополнить цифрами ", 139 - 143";

2) пункт 1 статьи 33333 дополнить подпунктами 139 - 143 следующего содержания:

"139) за государственную регистрацию (возобновление государственной регистрации) аттракциона, включая выдачу свидетельства о государственной регистрации аттракциона и государственного регистрационного знака на аттракцион:

с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) - 13 000 рублей;

со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) - 7 000 рублей;

с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) - 3 500 рублей;

140) за временную государственную регистрацию по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона:

с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) - 2 400 рублей;

со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) - 1 800 рублей;

с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) - 1 300 рублей;

141) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона - 600 рублей;

142) за выдачу справки о совершенных регистрационных действиях в отношении аттракциона - 600 рублей;

143) за выдачу государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность - 1 500 рублей.";

3) в подпункте 4 пункта 1 статьи 33335 слова ", за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 124 пункта 1 статьи 33333 настоящего Кодекса" исключить.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 и 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин