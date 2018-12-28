Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 491-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 10. Национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы

1. Национальный доклад о ходе и результатах реализации государственной программы (далее - национальный доклад) ежегодно подготавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, и до 15 июля утверждается Правительством Российской Федерации.

2. Утвержденный Правительством Российской Федерации национальный доклад направляется в Федеральное Собрание Российской Федерации и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. На заседаниях Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации заслушивается информация представителей Правительства Российской Федерации о национальном докладе.

3. Национальный доклад содержит:

1) итоги реализации государственной программы за прошедший год в целом и в отношении отдельных мероприятий, в случае ее завершения - за весь период ее реализации;

2) основные показатели развития сельского хозяйства в соответствии с целями и задачами, определяемыми государственной программой (индексы валовой продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, инвестиций в сельское хозяйство, доходов граждан, проживающих в сельских поселениях, показатели потребления основных продуктов питания на одного человека в год, сальдо поступлений от внешней торговли продовольственными товарами, показатели доли российских продуктов питания на потребительском рынке, рентабельность сельскохозяйственного производства, индексы технической оснащенности сельскохозяйственных организаций, показатели паритета цен, индекс роста объема услуг в социальной сфере для граждан, проживающих в сельских поселениях), и другие показатели, а также информацию о выполнении показателей результативности реализации основных мероприятий, подпрограмм государственной программы и их финансирования;

3) прогноз развития сельского хозяйства на предстоящий год и при необходимости предложения о корректировке государственной программы.

4. Для оценки результатов реализации подпрограмм государственной программы создается экспертная комиссия, в состав которой входят независимые эксперты, представители союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей и других некоммерческих организаций, представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Число государственных служащих в составе экспертной комиссии должно быть не более чем одна треть общей численности членов комиссии.

5. Положение об экспертной комиссии, о ее работе и финансировании, а также ее состав утверждается в порядке, определяемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Экспертная комиссия составляет заключение, содержащее оценку результатов реализации и эффективности каждой из подпрограмм государственной программы, степени достижения целей государственной аграрной политики, а также рекомендации об изменении таких подпрограмм.

7. Заключение экспертной комиссии направляется в органы государственной власти Российской Федерации, и оно подлежит опубликованию в средствах массовой информации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин