Новости

Лукашенко принял участие в благотворительном новогоднем карнавале 21:24
Злоумышленник в Вене до ограбления храма "заминировал" другую церковь 21:23
Турция вводит для туристов налог на безопасность 20:55
Матвиенко: РФ не изменит внешнюю политику под гнетом санкций 20:50
"Альпари" собирается обжаловать решение ЦБ 20:48
На охрану белорусской АЭС заступили ракетные комплексы "Тор-М2" 20:39
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных "Миротворца" 20:24
Матвиенко: Власти примут все меры для обеспечения роста зарплат россиян 20:14
В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь" 20:07
Песков пришел на премьеру шоу Навки "Аленький цветочек" 19:59
Регистрация на авиарейсах Южной Кореи будет без удостоверений личности 19:58
Матвиенко: За показатели по нацпроектам будут строго спрашивать 19:52
Капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ будет Овечкин 19:16
СМИ: Военные Южной Кореи перестанут называть армию КНДР "врагом" 19:16
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 18:30
Ростуризм изменит систему мониторинга финансового состояния туроператоров 18:20
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся 18:18
Депутаты Махачкалы освободили от должности осужденного мэра 18:14
Россиянин погиб на заводе в Корее 18:10
В 2018 году транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента 18:00
Норвежская прыгунья с трамплина умерла в возрасте 17 лет 17:58
Российские бронетракторы отправят за рубеж 17:57
Медики опасаются возникновения эпидемии кори в Македонии 17:48
В App Store появился "двойник" налогового приложения для самозанятых 17:42
В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 492-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством, с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения, предназначенных для обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения на Таманском и Керченском полуостровах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части продления срока действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Дата подписания 25 декабря 2018 г.
Опубликован 28 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

ФЗ РФ о транспортном сообщении между Таманским и Керченским полуостровами

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 221-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством, с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения, предназначенных для обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения на Таманском и Керченском полуостровах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4347) следующие изменения:

1) в части 2 цифры "2018" заменить цифрами "2019";

2) в части 3 цифры "2018" заменить цифрами "2019";

3) в части 4 цифры "2018" заменить цифрами "2019".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин