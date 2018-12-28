Гендиректор "Локомотива" Геркус объявил об уходе из клуба

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус объявил об уходе из клуба. Текст заявления функционера публикует "Спорт-Экспресс".

"Друзья! Сегодня я покидаю "Локомотив Москва". Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить - большое счастье, - сказал Геркус. - Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали, чего хотим, и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики "Локомотива" ждали 14 лет".

Геркус подчеркнул, что "Локомотив" не просто вернулся в число лидеров чемпионата России, но и закрепился в этом статусе надолго. Он выразил уверенность в светлом будущем клуба. Отдельную благодарность Геркус выразил главному тренеру команды Юрию Семину, напряженные отношения с которым не были секретом для футбольной общественности.

Илья Геркус стал руководителем "Локомотива" летом 2016 года. В период его работы команда восстановила утраченные позиции в национальном первенстве, выиграв долгожданное чемпионство и впервые за 14 лет попав в Лигу чемпионов.

Стоит отметить, что Геркус не единственный, кто сегодня объявил об уходе из стана "железнодорожников". Ранее с аналогичным сообщением в соцсетях выступил спортивный директор "Локо" Эрик Штоффельсхаус.