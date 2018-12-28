Глава МИД Австрии осудила Украину за отказ в аккредитации журналистам

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг телерадиокомпании ORF на Украине. Отказ съемочной группе в аккредитации, о чем рассказал репортер Кристиан Вершютц, шеф австрийской дипломатии назвала "беспрецедентным шагом для европейской страны".

По словам Кнайсль, "этим необоснованным действием Украина выразила прискорбное непонимание значения свободы СМИ, которая относится к фундаментальным ценностям европейских государств". Глава австрийского МИД пообещала, что правительство будет непременно разбираться в ситуации и непосредственно на Украине, и в рамках региональных и международных структур, включая ОБСЕ, чтобы содействовать "соблюдению свободы прессы и защите журналистов", особенно "если граждане Австрии становятся жертвой государственного произвола". Напомним, что Вершютц написал открытое письмо австрийскому правительству, в котором сообщил о своих подозрениях, что ему на территории Украины может грозить опасность.