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28.12.2018 18:40
Рубрика: В мире

Глава МИД Австрии осудила Украину за отказ в аккредитации журналистам

Текст: Екатерина Забродина

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг телерадиокомпании ORF на Украине. Отказ съемочной группе в аккредитации, о чем рассказал репортер Кристиан Вершютц, шеф австрийской дипломатии назвала "беспрецедентным шагом для европейской страны".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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По словам Кнайсль, "этим необоснованным действием Украина выразила прискорбное непонимание значения свободы СМИ, которая относится к фундаментальным ценностям европейских государств". Глава австрийского МИД пообещала, что правительство будет непременно разбираться в ситуации и непосредственно на Украине, и в рамках региональных и международных структур, включая ОБСЕ, чтобы содействовать "соблюдению свободы прессы и защите журналистов", особенно "если граждане Австрии становятся жертвой государственного произвола". Напомним, что Вершютц написал открытое письмо австрийскому правительству, в котором сообщил о своих подозрениях, что ему на территории Украины может грозить опасность.

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