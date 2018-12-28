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Рубрика: Культура

Главные музыкальные события 2019 года

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Конечно, их будет много: ярких, вдохновляющих, радующих премьерами, альбомами и новыми фестивалями. Ну и, конечно, с аншлагами, ведь концерты рок- и рэп-звезд собирают все большую аудиторию, и если теперь кто-то из них, например L One, Баста, Noize MC, Jah Khalib или Макс Барских, выбирают для презентации дисков "Олимпийский" или "Мегаспорт" в Москве, то число зрителей приближается к 15-18 тысячам. Будущий год тоже обещает много премьер, открытий, хитов и гастролей. Предположим пока главные из них.
В новом году Баста и молодые рэп-исполнители смогут выступить вместе. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС В новом году Баста и молодые рэп-исполнители смогут выступить вместе. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
В новом году Баста и молодые рэп-исполнители смогут выступить вместе. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Появление первого всероссийского рэп-фестиваля

Прежде они проходили, как правило, в клубах или под патронажем рекорд-лейблов и продюсерских центров культовых рэперов, например "Газгольдера" Басты или Black Star Inc. Тимати. Да и выступали на них максимум 10-12 исполнителей. Но Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" вначале зачитал рэп и высказал мнение о том, что предтечей русского рэпа был поэт Владимир Маяковский с его поэмой "Хорошо!". И хотя аббревиатура rap переводится как "ритмическая американская поэзия", версия телеведущего тоже имеет право на существование!

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Какими премьерами, скандалами и песнями запомнился 2018 год

А в декабре Дмитрий Киселев, являющийся также генеральным директором МИА "Россия сегодня" и одним из главных создателей Koktebel Jazz Party, заявил, что организует после джазового уже и рэп-фестиваль в Крыму, в августе. Состав участников пока неизвестен, но будет жарко и многолюдно, наверняка.

Новый альбом Земфиры

В августе на фестивале "Пикник "Афиши" в Москве Земфира представила новый состав музыкантов, тягу к электронной танцевальной музыке и первую с 2013 года новую песню "Джозеф" на стихи Иосифа Бродского (Джозеф - так звучит имя Иосиф по-английски). С певицей снова сотрудничает самый интересный электронный музыкант страны Муджус (он же Роман Литвинов). Несколько лет назад они репетировали в студии, но остались недовольны полученным результатом. Теперь встретились вновь, и дело уже заспорилось. В новой музыке Земфиры много электроники, звонких ритмов, креативных тембров и отчаянной, страстной и метафоричной поэтики... На LiveFest Роза Хутор в Сочи артистка сообщила зрителям, что на время уходит со сцены ради записи диска. И 4 сентября вышла уже студийная версия "Джозефа". Ждем и выхода полноформатного альбома.

Первый визит в Россию самого успешного музыканта 2017-2018 года Эда Ширана

В новый год без забот: Как провести праздник без нарушений авторских прав

Обладатель Grammy, чей альбом 2017 года Divide стал N1 в 34 странах мира, а сингл Shape of You скачали больше двух миллиардов раз (не считая тиража диска на физических носителях!), продолжает тур, начавшийся еще зимой 2017 года. И 19 июля впервые приедет в Россию. Певец выйдет с гитарой на сцену стадиона "Открытие Арена". И уже записал видеообращение к российским поклонникам.

Стадионный тур "Ленинграда"

Для Сергея Шнурова и его команды это первые гастроли по самым большим концертным площадкам страны. В декабре "Ленинград" дал два аншлаговых концерта в "Олимпийском". На 4 июня назначен концерт на стадионе в Калининграде, а завершится тур 12 октября в Питере.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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