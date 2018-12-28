Хашим Тачи официально создал "косовскую армию"

Лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи подписал в пятницу пакет законов, предусматривающих создание в крае так называемой "армии". После этого, в соответствии с местным законодательством, указанные материалы в течение 15 дней должны быть опубликованы в служебном вестнике, после чего официально вступят в силу, и начнется реализация указанного решения.

"С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию. Все это стало возможным только благодаря жертве многих поколений, которые всегда были руководством для нас", - написал президент непризнанного Косово на своей странице в Facebook.

Напомним, что согласно принятым 14 декабря косовскими депутатами законам Силы безопасности Косово трансформируются в министерство обороны и вооруженные силы, определены правовые рамки такого рода решений. Известно, что военные расходы Косово не превысят 100 миллионов евро в год. При этом численность армии составит пять тысяч активного состава и до трех тысяч резервистов.

Между тем 17 декабря на чрезвычайном заседании Совета Безопасности участники не смогли выработать единую позицию относительно решения властей самопровозглашенного Косово начать процесс создания собственной полноценной "армии". Россия, Сербия и высокопоставленные представители ООН выразили разочарование и опасение подобным развитием событий, в то время как США посчитали обозначенный процесс законным и абсолютно нормальным.

В своем обращении президент Сербии Александр Вучич задал риторический вопрос: "Кому есть дело до закона и до фактов?". "Они приняли решение и сформировали так называемую армию Косово, и таким образом ожидаемо им удалось снискать широкую поддержку на Западе", - констатировал политик.

Однако, если взглянуть на дискуссию вокруг "армии" Косово с прагматичных позиций и попытаться понять, какие цели преследуют США на Балканах, то и шаги Приштины становятся вполне логичными. В этой связи боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отмечает, что "Запад, прежде всего Германия и США, намеревается использовать армию Косово в собственных интересах". Для чего она вообще создавалась, задается вопросом аналитик и отвечает: "Только для участия в запланированных ими межэтнических конфликтах, направленных на ослабление влияния и роли Сербии на Балканах, и созданием угроз сербской территориальной целостности". Запад считает, что давление на Сербию - лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России на Балканах, подчеркивает он.