Худобин признан второй звездой дня в НХЛ

На выезде "звезды" обыграли "Нэшвилл" 2:0, а Худобин стал героем матча, оформив шат-аут и отразив все 49 бросков по своим воротам. Этот показатель стал не только его личным рекордом, но и уникальным достижением в истории клуба. Предыдущий рекорд по отраженным броскам в матче без пропущенных шайб был Чезаре Маниаго - 41, это достижение было установлено еще в марте 1970 года в игре против "Торонто".

"Худобин никогда не останавливается, его способность быть в игре до самого конца и находить дополнительные силы вызывает уважение, - прокомментировал игру российского вратаря главный тренер "Далласа" Джим Монтгомери. - Это я хотел бы видеть и у полевых игроков. Наши вратари усердно трудятся, такими же качествами должны обладать и остальные хоккеисты".

В самой результативной игре дня "Тампа" на своем льду победила "Филадельфию" в овертайме 6:5. В составе хозяев четыре очка за гол и три результативные передачи набрал Никита Кучеров, что позволило ему также установить рекорд. Кучеров стал лучшим в истории клуба по количеству баллов, набранных за месяц - 26. Кроме того, Никита вернулся на первое место в гонке бомбардиров, теперь на его счету 61 очко (17+44).

Не ушел со льда без набранных очков лидер "Вашингтона" Александр Овечкин. Он заработал ассистентский балл в игре с "Каролиной" и помог своей команде выиграть 3:1. Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

Также набрал очередные очки форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин - на его счету два голевых паса в игре с "Детройтом". Эту встречу "пингвины" выиграли со счетом 5:2.

Наконец, по передаче оформили нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников и его соотечественник Артемий Панарин из "Коламбуса". Во встрече этих команд сильнее оказался "Коламбус", победивший на выезде 4:3. Вратарь гостей Сергей Бобровский в этом матче на лед не вышел.