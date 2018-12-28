Яхина и Пелевин стали одними из самых продаваемых авторов в России

Итоги уходящего "книжного" года показывают, что в топе продаж художественной и нехудожественной прозы преобладают книги отечественных авторов. Например, в рейтинге самых покупаемых книг, составленном Forbes Life на основе данных крупных книжных магазинов ("Читай-город", "Библио-Глобус", "Москва"), отечественные писатели заняли почетные семь строк в топ-10 самых покупаемых авторов в России в этом году. Так, роман "Дети мои" Гузель Яхиной уступил лишь новому интеллектуальному квесту от Дэна Брауна "Происхождение" о профессоре Гарвардского университета Роберте Лэнгдоне.

На третьем месте оказалась английская романистка Джоджо Мойес с заключительной книгой трилогии "Все та же я" про Луизу Кларк ("До встречи с тобой").

Остроумный Виктор Пелевин, который впечатлил всех и в прошлом году, представив роман "iPhuck 10", занял четвертое место. В этом году писатель выпустил яркую книгу о поисках счастья, феминизме и просветлении - "Тайные виды на гору Фудзи".

Дина Рубина в 2018 году представила лишь "завязку" большой истории и выпустила первую часть романа в трех книгах "Наполеонов обоз. Книга 1: Рябиновый клин". Писательница пообещала, что третий том, рассказывающий о размеренной жизни редактора крупного издательства, которая с появлением главного героя в миг преображается, станет настоящим триллером.

На шестом месте оказалась Татьяна Устинова с романом"Звезды и Лисы", пропитанным современными тенденциями: начиная от модных трендов (скажем, рэперских баттлов), заканчивая именами главных героев - известного рэпера под псевдонимом ПараDon’tOzz, его соперника Сиплого и звезды жанра интервью в формате YouTube Юлии (чьим прообразом, вероятно, послужил Юрий Дудь).

Седьмое место уверенно занял пятый роман из проекта "История Российского государства" Бориса Акунина - "Ореховый Будда". Книга стала, пожалуй, самой необычным из произведений автора, ведь сюжет голосованием выбрали пользователи Facebook. В романе об истории оберега (вырезанном на орехе лике Будды) есть и приключения, и детективная история, приправленная восточным колоритом и буддистской моралью.

На восьмом месте оказалась вторая часть романа "Тобол" Алексея Иванова - "Тобол. Мало избранных" об интригах петровских времен и реформах, отразившихся на судьбах князя Гагарина и архитектона Ремизова.

На девятом месте оказался молодой писатель Фредрик Бакман, представивший в этом году очередной теплый и трогательный роман "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения". Просто о важных вещах - таков стиль Бакмана, за который его и полюбили читатели.

Замыкает топ екатеринбургский поэт Алексей Сальников с романом "Петровы в гриппе и вокруг него", который был отмечен премией Национальный бестселлер. Приключения семьи Петровых под Новый год захватывают читателя и увлекают за собой в особый сюрреалистический мир. Эта книга стала одним из литературных открытий уходящего года.