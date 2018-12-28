Instagram отменил обновление из-за возмущения пользователей

Разработчики Instagram провели тест новой функции: пользователям предложили прокручивать посты горизонтально. Изменения не понравились большинству владельцев аккаунтов.

После того, как горизонтальная прокрутка заработала в тестовом режиме, в соцсетях появилось множество сообщений, в которых эту функцию называли неудобной и раздражающей.

Через час после изменений, обновление было отозвано. Представитель Instagram заявил изданию TechCrunch, что введение новой возможности было ошибкой.

"Из-за ошибки некоторые пользователи получили изменения в просмотре постов. Мы быстро исправили ошибку, и лента новостей вновь стала нормальной. Приносим свои извинения за неудобства", - отметил сотрудник соцсети.