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Instagram отменил обновление из-за возмущения пользователей

28.12.2018,  
14:34
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Разработчики Instagram провели тест новой функции: пользователям предложили прокручивать посты горизонтально. Изменения не понравились большинству владельцев аккаунтов.

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После того, как горизонтальная прокрутка заработала в тестовом режиме, в соцсетях появилось множество сообщений, в которых эту функцию называли неудобной и раздражающей.

Через час после изменений, обновление было отозвано. Представитель Instagram заявил изданию TechCrunch, что введение новой возможности было ошибкой.

"Из-за ошибки некоторые пользователи получили изменения в просмотре постов. Мы быстро исправили ошибку, и лента новостей вновь стала нормальной. Приносим свои извинения за неудобства", - отметил сотрудник соцсети.

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