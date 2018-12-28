Кабмин утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы

В России появилась стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. Распоряжение о ее утверждении подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи геологической отрасли для обеспечения минеральным сырьем потребностей российской экономики. Она является основой для формирования и реализации государственной политики в области геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы на федеральном и региональном уровнях.

Предполагается, что увеличить минерально-сырьевую базу можно за счет инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ, роста качества прогнозирования и поисков новых месторождений, повышения эффективности освоения известных, в том числе неразрабатываемых, месторождений.

Все стратегические и наиболее значимые виды полезных ископаемых разделены на три группы: полезные ископаемые, обеспеченность запасами которых при любых сценариях развития экономики удовлетворит необходимые потребности до 2035 года и в последующий период; полезные ископаемые, достигнутые уровни добычи которых недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений на период до 2035 года; дефицитные полезные ископаемые, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается вынужденным импортом.

Для развития новых промышленных территорий предусматривается поддержка геолого-разведочных работ ранних стадий за счет средств федерального бюджета и создания особого налогового режима для привлечения частных инвестиций.