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28.12.2018 16:50
Проект: Медиацентр

Погода на Новый год порадует всех

28 декабря в медиацентре "РГ" прошла пресс-конференция с участием научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему: "Погода на Новый год".

Погода в новогоднюю ночь будет лучше, чем в прошлом году благодаря снежному покрову. Уже сейчас его высота в Москве составляет от 26 до 31 см, по области до 34 см. Ожидается повышение температуры от минус 10 градусов в начале ночи и до минус 5 градусов к утру. Днем 1-го января прогнозируется температура минус 3 - минус 8 градусов, ветер 5-7 метров в секунду и небольшой снег. Буквально с первых часов Нового года будет значительно понижаться давление, и повышаться температура. Прогнозируется, что в течение суток 1 января с 0 часов до 24 часов давление понизиться примерно на 15 мм.

2 января продолжится повышение температуры: уже днем температурный фон до минус 6 градусов, ночью минус 6-8 градусов. Такой же температурный фон ожидается и 3-го числа. А вот 4-го, по предварительным расчетам, прогнозируется распространение области высокого давления.

"4-го числа и днем, и ночью температурный фон от 4 до 9 градусов ниже 0, и в последующие дни понижение. Перед Рождеством небольшое понижение температуры: ночью минус 8 - минус 13, днем около 5-8 градусов ниже 0", - комментирует научный руководитель Гидрометцентра.

В Северо-Западном федеральном округе в большинстве областей погода будет определяться циклоном, который перемещается с севера, поэтому там предполагается усиление ветра и осадки. В Калининградской области - мокрый снег и снег.

В Республике Коми минус 5 - минус 10 - достаточно теплая погода благодаря циклонической циркуляции теплого воздуха с северо-запада. В Санкт-Петербурге температура в новогоднюю ночь составит минус 4 - минус 6 градусов, днем от 0 до минус 2 градусов и небольшой снег.

В Приволжском Федеральном округе погода определяется мощным и высоким антициклоном, поэтому будет морозно. Средняя температура минус 15 - минус 17, но в отдельных регионах, особенно в Башкортостане и Татарстане, до 20 градусов ниже 0. Днем заметно теплее от минус 6 до минус 9 градусов.

Уральский федеральный округ ожидает стабильная для этого региона зимняя погода: минус 18 - минус 23 градуса, днем от 14 до 19 градусов ниже 0.

В Дальневосточном федеральном округе прогнозируется холодная погода. В Хабаровске в новогоднюю ночь около минус 20 градусов, днем минус 15. Во Владивостоке мороз будет слабее, ощущается демпфирующее влияние Тихого океана. Ночные температуры 11-13 градусов со знаком минус, днем минус 7 - минус 9 градусов.

В течение же ближайших трех дней в Москве и Московской области до Нового года ночные температуры будут составлять от минус 7 до минус 10 градусов, дневные от минус 5 - минус 6.

"Капризов мы не ожидаем, ветер будет, но 5-10 метров в секунду, барическое поле достаточно устойчивое, фронтальные разделы слабо выражены, поэтому никаких предпосылок для усиления ветрового режима или обильного снегопада, зато постоянно будет выпадать небольшой снежок", - рассказал Вильфанд.

Он также поделился долгосрочным прогнозом на 2019 год: "В последние месяцы происходит повышение температуры воды в восточных акваториях реального Тихого океана. Уже сейчас температура превысила полградуса, для водной среды это очень много. Практически все развитые службы прогнозируют данное явление. Скорее всего это приведет к тому, что следующий год, может быть самым теплым за весь период наблюдения".

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