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Рубрика: Власть

Косачев: Попытки сдерживания России провалились, это главный итог года

Текст: Галина Мисливская
В уходящем году попытки надавить на Россию извне достигли кульминации, но не принесли плодов, в этом главный итог 2018 года, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

"Я искренне считаю главным итогом уходящего года провал попыток сдержать развитие России с западной стороны. 2018 год был, пожалуй, кульминационным в санкционном давлении на нашу страну", - заявил он в интервью ТАСС.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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По мнению сенатора, ситуация с внешним давлением "развивалась по нарастающей все предыдущие годы". "Но хотелось бы верить в то, что эта кульминация останется в прошлом по той простой причине, что все, что ни пытались сделать в отношении России наши западные оппоненты, не дало искомого результата", - полагает Косачев.

Основной мишенью внешних игроков была российская экономика, считает парламентарий. "Понятно, что наше развитие могло бы быть более благополучным, если бы таких санкций не было. Но совершенно точно они не опрокинули Россию навзничь. Мы продолжаем поступательно развиваться и демонстрируем по целому ряду позиций очень позитивные результаты", - отметил он.

Кроме того, были попытки спровоцировать в обществе недовольство и протестные настроения "и тем самым оторвать власть от граждан".

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"И этого совершенно точно не произошло. Исчерпывающие результаты выборов президента РФ в марте этого года - самый мощный ответ на те планы и задумки, которые вкладывались в политику санкционного давления на Россию", - подчеркнул Константин Косачев.

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