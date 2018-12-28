Новости

Суд в Польше обязал немецкий канал извиниться за сериал о войне 15:07
Звезда "Такси" Сами Насери сыграет "француза с русским сердцем" 14:33
Звезда фильмов "Один дома" возьмет имя Маколей Маколей Калкин Калкин 13:20
Опрос: россияне рассказали, какое кино любят смотреть 12:40
Пьяная мачеха Линдси Лохан попыталась угнать автобус 12:33

Кустурица снимет "Идиота" и "Преступление и наказание" с китайцами

Мировое кино
    28.12.2018, 13:45
Текст:   Олег Усков

Югославский и сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица напомнил, что по-прежнему имеет планы снять фильм "по Федору Достоевскому" и о том, какие события в жизни "сбили его с толку" во время работы над картиной.

Ранее сообщалось, что режиссер замыслил сценарий ленты по мотивам романов "Идиот" и "Преступление и наказание", причем реализация проект ждет довольно экзотическая - снимать будут в Китае и с китайскими актерами.

"Это один из тех фильмов, о которых я забочусь", - приводит РИА Новости слова Кустурицы. Который добавил, что сейчас замер перед дилеммой - ехать сначала в КНР, Аргентину или в Россию. Но в любом случае картина должна состояться.

Фото: Россия 1
"Ненастье": хорошая экранизация романа Алексея Иванова

При этом на вопрос, на какой стадии сейчас находится работа над проектом, режиссер, улыбаясь, сообщил, что его "сбила с толку бабушка, которая убила застройщика". "Произошла обратная история. Бабушка больше не жертва - она стала убийцей", - зловеще рассказал Эмир.

Поясняется, что артист имеет в виду инцидент, который случился в Белграде в сентябре этого года: тогда семидесятилетняя пенсионерка Стоянка Стоянович расстреляла застройщика Зорана Трифуновича. Сообщалось, что перед этим Зоран якобы угрожал близким Стоянович и требовал их выселения, претендуя на земельный участок семьи.

Кроме того, в планах Кустурицы - фильм по "Герою нашего времени" Лермонтова, чьим большим поклонником Эмир является.

Эмир Кустурица родился в 1964 году в Сараево. Обучался на факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге, выпускником которой был, среди прочего, и Милош Форман. Свои первые фильмы снял в Чехословакии - короткометражки "Часть правды" (1971) и "Осень" (1972). Дебютный полный метр - "Помнишь ли ты Долли Белл?", драма 1981 года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Полиции предоставили доказательства против Кевина Спейси 12:17
В Петербурге выставили на продажу подлинный сценарий фильма Цоя "Игла" 12:10
Умер актер из фильмов Скорсезе и "Клана Сопрано" Фрэнк Адонис 11:59
Вышел трейлер четвертого сезона безумного сериала "Энджи Трайбека" 11:30
⧣ Россия
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 27.12.2018
Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев 27.12.2018
Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину 27.12.2018
⧣ Китай
Фото: kinopoisk.ru
Ушанки, медведь, водка: вышел трейлер комедии "Как я стал русским" 27.12.2018
Вышел тизер сериала по черновикам Брюса Ли 15.12.2018
Фото: "Мисс мира - 2018" стала мексиканка 08.12.2018
⧣ Сербия
Фото: Алексей Петров/РГ
Гоша Куценко: "Балканский рубеж" - это не патриотический заказ 08.10.2018
Кустурица прилетел в Крым, покатался на УАЗе и дал концерт в пещере 25.08.2018
Кустурица рассказал, чем ему нравится Крым 22.08.2018