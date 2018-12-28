Кустурица снимет "Идиота" и "Преступление и наказание" с китайцами

Югославский и сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица напомнил, что по-прежнему имеет планы снять фильм "по Федору Достоевскому" и о том, какие события в жизни "сбили его с толку" во время работы над картиной.

Ранее сообщалось, что режиссер замыслил сценарий ленты по мотивам романов "Идиот" и "Преступление и наказание", причем реализация проект ждет довольно экзотическая - снимать будут в Китае и с китайскими актерами.

"Это один из тех фильмов, о которых я забочусь", - приводит РИА Новости слова Кустурицы. Который добавил, что сейчас замер перед дилеммой - ехать сначала в КНР, Аргентину или в Россию. Но в любом случае картина должна состояться.

При этом на вопрос, на какой стадии сейчас находится работа над проектом, режиссер, улыбаясь, сообщил, что его "сбила с толку бабушка, которая убила застройщика". "Произошла обратная история. Бабушка больше не жертва - она стала убийцей", - зловеще рассказал Эмир.

Поясняется, что артист имеет в виду инцидент, который случился в Белграде в сентябре этого года: тогда семидесятилетняя пенсионерка Стоянка Стоянович расстреляла застройщика Зорана Трифуновича. Сообщалось, что перед этим Зоран якобы угрожал близким Стоянович и требовал их выселения, претендуя на земельный участок семьи.

Кроме того, в планах Кустурицы - фильм по "Герою нашего времени" Лермонтова, чьим большим поклонником Эмир является.

Эмир Кустурица родился в 1964 году в Сараево. Обучался на факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге, выпускником которой был, среди прочего, и Милош Форман. Свои первые фильмы снял в Чехословакии - короткометражки "Часть правды" (1971) и "Осень" (1972). Дебютный полный метр - "Помнишь ли ты Долли Белл?", драма 1981 года.