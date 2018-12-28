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28.12.2018 15:51
Рубрика: В мире

Люксембург может стать первой страной с полностью бесплатным транспортом

Текст: Ариадна Рокоссовская

В 2019 году Люксембург с населением 600 тысяч человек может стать первым в мире государством, в котором общественный транспорт будет полностью бесплатным.
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Но, как сообщает авторитетное издание Busines Insider, пока это лишь один из пунктов предвыборной программы демократов под руководством Ксавье Беттеля, который, по итогам парламентских выборов, снова стал премьер-министром. Демократическая партия, сформировавшая коалиционное правительство с Люксембургской Социалистической партией и Зелеными, в предвыборной гонке сделала сильный акцент на защите окружающей среды. Дело в том, что, несмотря на сравнительно небольшое количество жителей, Люксембург - одна из наиболее подверженных транспортным пробкам и заторам стран. В столице страны проживает около 110 тысяч человек, но еще 400 тысяч ежедневно ездит туда на работу, и 200 тысяч - из Франции, Бельгии и Германии.

Летом этого года в стране уже сделали бесплатный проезд для пассажиров младше 20 лет. Кроме того, те, кто едет на работу меньше двух часов, а в случае с маленьким - 2590 кв.км. - Люксембургом, это почти все работающее население, платят за проезд минимальный тариф - 2 евро. С 2019 года планируется отменить оплату проезда в поездах, трамваях и автобусах. Часть расходов будет покрыта из средств, которые до сих пор предназначались на печать билетов и оплату труда контролеров.

Идея сделать общественный транспорт бесплатным не нова. Польский журнал Polityka насчитал 120 городов в мире, в которых в той или иной форме действует режим бесплатного проезда, из них более полусотни - в Польше. А летом этого года в 11 из 15 регионов в Эстонии стали бесплатными поездки в региональных автобусах.

Основой для этого стал эксперимент, который уже пять лет проводит эстонская столица: жители Таллина не оплачивают проезд городским наземным транспортом.

В мире Европа Люксембург
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