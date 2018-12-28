Люксембург может стать первой страной с полностью бесплатным транспортом

В 2019 году Люксембург с населением 600 тысяч человек может стать первым в мире государством, в котором общественный транспорт будет полностью бесплатным.

Но, как сообщает авторитетное издание Busines Insider, пока это лишь один из пунктов предвыборной программы демократов под руководством Ксавье Беттеля, который, по итогам парламентских выборов, снова стал премьер-министром. Демократическая партия, сформировавшая коалиционное правительство с Люксембургской Социалистической партией и Зелеными, в предвыборной гонке сделала сильный акцент на защите окружающей среды. Дело в том, что, несмотря на сравнительно небольшое количество жителей, Люксембург - одна из наиболее подверженных транспортным пробкам и заторам стран. В столице страны проживает около 110 тысяч человек, но еще 400 тысяч ежедневно ездит туда на работу, и 200 тысяч - из Франции, Бельгии и Германии.

Летом этого года в стране уже сделали бесплатный проезд для пассажиров младше 20 лет. Кроме того, те, кто едет на работу меньше двух часов, а в случае с маленьким - 2590 кв.км. - Люксембургом, это почти все работающее население, платят за проезд минимальный тариф - 2 евро. С 2019 года планируется отменить оплату проезда в поездах, трамваях и автобусах. Часть расходов будет покрыта из средств, которые до сих пор предназначались на печать билетов и оплату труда контролеров.

Идея сделать общественный транспорт бесплатным не нова. Польский журнал Polityka насчитал 120 городов в мире, в которых в той или иной форме действует режим бесплатного проезда, из них более полусотни - в Польше. А летом этого года в 11 из 15 регионов в Эстонии стали бесплатными поездки в региональных автобусах.

Основой для этого стал эксперимент, который уже пять лет проводит эстонская столица: жители Таллина не оплачивают проезд городским наземным транспортом.