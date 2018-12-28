Lufthansa опровергла причастность к инциденту с самолетом Меркель

Немецкая авиакомпания Lufthansa опровергла сведения журнала Spiegel о причастности перевозчика к инциденту с самолетом канцлера ФРГ Ангелы Меркель Airbus А340 Konrad Adenauer. Официальный представитель авиакомпании Йенс Крюгер подчеркнул, что авиакомпания в точности соблюдает все необходимые правила и регламенты по безопасной организации полетов.

Крюгер отметил, что это относится также к обязательствам в области документации, передает РИА Новости.

По данным управления авиабезопасности бундесвера, в 2009 году Lufthansa модернизировала самолет и в последующем проводила его регулярный техосмотр. Однако в 2010 году авиаперевозчик не сообщил о внедрении цифровой системы связи, ответственной за посадку воздушного судна. В результате пилоты не смогли адекватно отреагировать на выпадение электричества на борту во время полета. Самолет Меркель, на которм канцлер в ноябре летела на саммит G20 в Аргентину, развернулся над Нидерландами и приземлился в Кельне.