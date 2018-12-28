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28.12.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Машины с контрабандными сигаретами задержаны на границе с Абхазией

Текст: Владимир Богданов

Необычную криминальную автоколонну обнаружили инспекторы таможенного поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни. Все задержанные машины оказались с тайниками, набитыми табачной контрабандой. Об этом сообщила пресс-служба местной таможни. По данным ведомства, в последнее время возросло количество фактов незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу.

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Так, 27 декабря две иномарки прибыли утром, еще две в обед и пятый автомобиль прибыл вечером. Водители машин и пассажиры вели себя довольно нервно. Было принято решение  отправить все машины на таможенный досмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Сканирование во всех проверяемых автомобилях обнаружило темные зоны, которых конструктивно не должно было быть. При тщательном досмотре в автомобилях были найдены специально оборудованные тайники, набитые под завязку сигаретами. Всего в тайниках было найдено свыше двух тысяч сигаретных пачек различных марок.

Довольно быстро табачные контрабандисты сознались, что обнаруженные сигареты были приобретены в Абхазии для перепродажи в России. Зная о том, что ввоз на нашу территорию сигарет в таком количестве без таможенного оформления не разрешен, они решили скрыть свой товар.

Фото: Depositphotos.com
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На задержанные товары и автомобили наложен арест. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу для определения их рыночной стоимости. В отношении задержанных граждан возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Подозреваемым грозит не только конфискация сигарет и автомобилей, но и крупный денежный штраф.

С начала декабря только по контрабанде сигарет Сочинской таможней возбуждено 28 дел об административных правонарушениях. Всего же с начала года по аналогичной контрабанде возбуждено 209 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело. Изъято более 5 тысяч блоков сигарет. Для сравнения: за прошлый год - 709 блоков сигарет. В рамках административного производства изъято табачной продукции на сумму около 1300 000 рублей.

Напомним, что без уплаты таможенных платежей физические лица, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить для личного пользования не более 10 пачек сигарет или 50 сигар.

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