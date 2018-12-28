Неизвестный сообщил о бомбе на вокзале Страсбурга

В Страсбурге полиция оцепила железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе. Была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников транспортного узла. Движение поездов было приостановлено.

В национальную компанию железных дорог страны пришло анонимное SMS-сообщение о якобы заложенном на вокзале взрывном устройстве. Впоследствии данные сведения не подтвердились - в полиции поблагодарили пассажиров за ожидание и сообщили, что подозрительных предметов не обнаружено.

Как сообщает портал dna.fr, в настоящее время здание вокзала открылось для пассажиров.