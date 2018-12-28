Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 497-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 6, ст. 562; N 19, ст. 2289; N 23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; N 27, ст. 4160; 2017, N 18, ст. 2670; 2018, N 27, ст. 3945) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 71 первое предложение изложить в следующей редакции: "На подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования принимаются в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, лица, указанные в части 7 настоящей статьи и имеющие среднее общее образование, а лица, указанные в пункте 1 части 7 настоящей статьи, в том числе в период освоения ими образовательных программ среднего общего образования.", слово "Обучающимся" заменить словами "Имеющим среднее общее образование обучающимся";

2) часть 29 статьи 92 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности.";

3) в части 14 статьи 108 цифры "2019" заменить цифрами "2021".

Президент Российской Федерации В. Путин