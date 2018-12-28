Одобрены изменения в закон о дальневосточном гектаре

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие программы "Дальневосточный гектар" на участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Кроме того, закон позволит установить критерии и механизм оценки использования земли, а также откроет для россиян возможность досрочного оформления "дальневосточных гектаров" в собственность при постройке дома. Кроме того, новым законом предусматривается возможность досрочной передачи в собственность гражданину земельного участка, полученного в рамках программы "Дальневосточный гектар" (до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования) при условии, что на участке построен жилой дом. Это позволит людям снизить затраты на строительство, воспользовавшись ипотечным кредитованием.

"Дальневосточный гектар - это право россиян бесплатно и быстро получить землю на территории Дальневосточного федерального округа. Теперь эта возможность открывается и для наших соотечественников, кто планирует вернуться обратно на Родину. Приняв участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, они смогут оформить "дальневосточный гектар" еще до получения гражданства, - подчеркнул глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. - Право оформить землю в собственность у них появится уже после вступления в гражданство РФ, как и у остальных граждан при условии подтверждения надлежащего использования земельного участка".