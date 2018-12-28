Песков назвал беспочвенными обеспокоенности главы РУСАДА

В Кремле видели обращение гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к президенту.

"Безусловно видели, внимательно ознакомились с этим обращением", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Господин гендиректор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями ВАДА... Он просто не знает деталей", - пояснил представитель Кремля.

"Взаимодействие осуществляется в рабочем режиме, - сказал Песков. - Существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме оно будет продолжаться и в какие сроки будет финализировано".

"Многие обеспокоенности, которые он выразил, беспочвенны, - продолжил пресс-секретарь главы государства. - В любом случае, это экспертная точка зрения и она будет приниматься во внимание".

"Это абсолютно рабочий внутренний процесс между представителями ВАДА и российскими представителями", - уточнил Песков.

Напомним, что Юрий Ганус в письме заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции, если Всемирное антидопинговое агентство не получит до конца года базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год.