Песков: Оснований считать арестованных моряков Украины военнопленными нет

У России нет военнопленных украинцев, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории РФ нет", - отметил представитель Кремля, чьи слова приводит ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет о нарушении государственной границы РФ иностранными гражданами - под следствием находятся моряки - граждане Украины, которые нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны после того, как экипажи катеров отказались подчиниться законным требованиям погранслужбы ФСБ России, суда пытались в обход действующих правил прорваться через Керченско-Еникальский канал. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").