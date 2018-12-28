Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год

Президент России Владимир Путин планирует встретить Новый год в кругу родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. График российского лидера расписан "до последних минут года", сообщил Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

"У него есть какие-то встречи рабочие, это неизбежно. Еще и важный визит будет - Александр Григорьевич Лукашенко приедет, много совещаний рабочих еще есть. Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия", - пояснил он.

"А сам Новый год - в кругу родных и близких", - рассказал пресс-секретарь главы государства.