Песков рассказал о формате новогоднего обращения президента

Новогоднее обращение главы государства будет традиционным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о возможных сюрпризах представитель Кремля ответил: "Пока надеемся, что обращение будет традиционное". Обычно глава государства поздравляет страну с Новым годом на территории Кремля.

Но, например, в 2013 году было два новогодних поздравления: на Дальний Восток шла запись, сделанная заранее, а вот остальные граждане увидели обращение из Хабаровска - Путин прилетел туда 31 декабря к пострадавшим от паводков.