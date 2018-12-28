Подведены итоги приемной кампании - 2018

Минобрнауки России, Рособрнадзора и Высшая школа экономики представили итоговый вариант исследования летней приемной кампании в российские вузы.

- На бюджетные места принято 528 тысяч человек, что на 12,5 тысячи больше от уровня прошлого года, - озвучил статистику министр науки и высшего образования Михаил Котюков. - Около 57 процентов от выпускников школ поступили в вузы. Это достаточно высокий показатель, и мы видим, что доступность высшего образования сохранена.

Впервые за восемь лет, что ведется мониторинг приемных кампаний, были сведены данные по всем учреждениям высшего образования. Важно, что в методологии учитываются только объективные данные - баллы, полученные на ЕГЭ и результаты олимпиадах.

- В этом году мы сделали расширенный вариант мониторинга. Посчитали не только все головные вузы и их филиалы, но и негосударственные вузы с филиалами, ведь они сегодня занимают важное место в структуре высшего образования, - уточнил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

На первое место по количеству студентов вышла РАНХиГС, у которой 38 филиалов в половине регионов России. На втором месте НИУ ВШЭ, работающий в 4 городах. Третье и четвертое места поделили два федеральных университета - Казанский и Уральский, на пятом - МИРЭА. МГУ занимает только шестое место по размеру приема, а Бауманка - седьмое. СПбГУ на 20-м месте.

Что касается качества приема, то мониторинг показал: лидеры бюджетного приема стали лидерами и в "платной зоне".

Так, в топ-25 вузов по качеству платного приема 2018 года вошли 13 вузов Москвы, 5 вузов Санкт-Петербурга, по одному вузу из регионов с крупными университетскими центрам. МФТИ, МГИМО, ВШЭ в Москве, СПбГУ, ВШЭ в Санкт-Петербурге - первые пять мест в рейтинге по качеству бюджетного приема, стоят на этих же местах и в таблице по приему платному. Средний балл ЕГЭ здесь доходит до 86.

В целом же средний балл ЕГЭ у поступающих на все отделения вузов (бюджет и контракт) в этом году чуть меньше 70. По сравнению с прошлым годом уровень подрос почти на целый балл. Но разрыв между средними результатами поступающих на бюджет и платное отделение пока очень заметен.

- Разрыв между платным приемом и приемом в рамках госзадания сохраняется, нужно подумать, как этот разрыв сократить, - отметил Котюков. - Качество образования должно иметь сопоставимые условия, чтобы на выходе иметь равные возможности.

Поведенный мониторинг показал также, какие специальности в фаворе у нынешних абитуриентов. Оказалось, наибольший интерес у современных выпускников школ вызывают специальности, связанные с медициной и экономикой.

- Высокий конкурс выдали ребята по направлениям "фундаментальная медицина", "экономика и управление", "сестринское дело", - рассказал министр Котюков. - Конкурс на эти специальности 16, 15 и 13 человек на место соответственно.

Не везет направлениям "сельское, лесное и рыбное хозяйство", "музыкальное искусство" и "физическая культура и спорт" - сюда стремятся попасть от силы по три человека на место.

Любопытно, что исследование результатов приемной кампании 2018 года позволяет сказать с уверенностью: негосударственные вузы в России перестали уступать государственным по качеству образования.

Об этом отдельно рассказал Ярослав Кузьминов:

- Многие негосударственные вузы РФ по своему качеству обучения ничем не уступают ведущим государственным университетам. На протяжении последних лет повышались требования к госаккредитации, закрывались слабые филиалы, как правило, не имевшие собственных педагогических кадров, не говоря уже о научно-лабораторной базе. Уходили с рынка и негосударственные вузы с аналогичными характеристиками. В результате мы получили новую реальность российского высшего образования, а среднее качество высшего образования в России заметно выросло.

По словам Кузьминова, те негосударственные вузы, что остались сегодня в системе высшего образования, практически ничем не отличаются по качеству от государственных вузов. А качество платного приема в вузах одного региона и вовсе идентично: 62,4 балла в головных вузах, 61,6 - в филиале и 61,4 в негосударственном вузе.

- Слова "филиал" и "негосударственный вуз" перестают быть синонимами низкого качества образования, - подчеркнул ректор.