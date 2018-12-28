Порядок принятия наградного оружия от иностранцев определит президент

В документе, который будет опубликован в "Российской газете" 29 декабря, говорится и о возможности российской стороной наградить иностранного гражданина. Порядок такого награждения определяется правительством России. Впрочем, награждать иностранцев оружием могут своими приказами и руководители государственных военизированных организаций, наделенные такими полномочиями президентом. Речь идет о главах силовых структур. Заместитель министра обороны или, например, внутренних дел уже такого права не имеет.

Опять же, правительство устанавливает виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного наградного оружия. Этот перечень довольно обширен, в него входят офицерские и казачьи сабли, шашки, кинжалы и кортики, отечественные, а с недавних пор и зарубежные пистолеты и револьверы. Например, знаменитый Глок-26 калибра 9 миллиметров, который из-за малых габаритов еще называют "оружием Джеймса Бонда". Понятно, что речь о пушках, танках или самолетах не идет.

Кстати, нельзя награждать и длинноствольным оружием. А вот подарить, скажем, карабин "Сайгу" с дарственной надписью, - можно. Но это уже другая история, награда и подарок - разные категории.

Однако, кто бы россиянину оружие не вручил, его все равно необходимо правильно зарегистрировать. Чтобы оформить разрешение, наградное оружие надо обязательно принести в лицензионно-разрешительный орган Росгвардии. Там сверят модель, калибр, номер ствола, проверят паспортные данные владельца. И выпишут бумагу.

Казалось бы, к чему эти бюрократические заморочки? Ведь - награда! Но не все так просто. Может случиться так, что один из "силовых" министров наградил человека за героический поступок, а тот не соответствует, мягко говоря, медицинским параметрам. Например, кто-то помог задержать опасного преступника, спас утопающего или вынес из огня ребенка. Но сам спаситель болен, и ему нельзя давать в руки ничего стреляющего. В таком случае оружие возвращается в наградной фонд, а на руках награжденного остается лишь документ о награждении. Впрочем, по просьбе этого человека оружие могут поместить в какой-либо музей. При этом наградной боевой пистолет после смерти награжденного изымается государством. Его нельзя никому подарить или передать по наследству. Человек, награжденный оружием, может и сам, добровольно отказаться от личного владения. Тогда можно оформить возвращение ствола в наградной фонд или опять же отдать в музей. Оружие, которое хоть раз кому-то вручалось как награда, "передариваться" другому человеку уже не будет. Так и останется навечно в хранилище. Регистрируется стреляющая награда только один раз, продлять разрешение на него не нужно. Правда, административный регламент предусматривает форс-мажорные обстоятельства - утрату или порчу удостоверения, потерю самого оружия, смену адреса или фамилии. Тогда - да, надо идти в полицию и писать заявление. Впрочем, лично идти в полицию необязательно, можно все решить с помощью Интернета через портал "Госуслуги".

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования.