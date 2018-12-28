Посол КНР: Китай высоко ценит добрососедские отношения с Россией

Китай высоко ценит добрососедские отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями. Об этом заявил посол КНР в Москве Ли Хуэй на встрече с генеральным директором "Российской газеты" Павлом Негоицей.

Глава дипмиссии напомнил, что "в следующем году наши страны будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений". По словам дипломата, "Россия и Китай значительно сблизились перед агрессивной политикой Запада". Речь идет не только о санкциях и торговых войнах, но и о попытках вбить клин между двумя странами, например, сообщениями о "захвате" китайцами Дальнего Востока, столкновении интересов Москвы и Пекина в третьих странах. "Все это не соответствуют действительности", - подчеркнул посол. Китайцы вовсе не стремятся переехать в другие страны. Конечно, многие отправляются работать за границу, но спустя несколько лет возвращаются на родину. В РФ создано более 1200 китайских предприятий и более половины из них - совместные.

Между тем сейчас заканчивается первый перекрестный год межрегионального сотрудничества России и Китая и начинается второй. Проведены десятки мероприятий, еще столько же предстоит в следующем году. Между городами двух стран к настоящему моменту заключено около 140 партнерских соглашений, некоторые из них отмечают уже 5,10 или даже 15-летний юбилей. "И властям некоторых субъектов приходится напоминать об этом", - добавил посол.

Ли Хуэй выразил уверенность в том, что как и раньше, "Российская газета" в 2019-м году будет освещать все важнейшие мероприятия, проводящиеся двумя нашими странами, и примет в них активное участие.

Стоит отметить, что Ли Хуэй прекрасно говорит по-русски. Сказывается большая практика. В начале своей карьеры, в 1980-х годах он работал в китайском посольстве в Москве, одной из его обязанностей было чтение основных газет и ежедневный пересказ их содержания тогдашнему послу, не знавшему русского языка. Нынешние дипломаты избавлены от такой обязанности.