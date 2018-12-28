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28.12.2018 14:35
Рубрика: В мире

Посол РФ в Британии пообещал ответные меры в случае закрытия телеканала RT

Текст: Марина Алешина

В дипмиссии РФ в Лондоне прокомментировали растущее давление на телеканал RT со стороны британских властей. Если дело дойдет до закрытия, то последуют ответные меры, заявил посол Александр Яковенко.

Британский регулятор СМИ обвинил RT в нарушении правил вещания

В интервью телеканалу "Россия 24" дипломат признал, что популярность телеканала, представляющего британским зрителям альтернативную точку зрения на международные события, растет, однако закрыть его британцы не могут. По словам Александра Яковенко, власти королевства понимают, что в случае такого шага с их стороны "аналогичные меры будут приниматься в отношении BBC".

Напомним, что ранее The Times обнародовала личные данные работающих в Британии журналистов Sputnik - в том числе их фотографии с указанием должностей. В Кремле назвали акцию не соответствующей цивилизованным нормам.

В мире Европа Великобритания
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