Правительство утвердило концепцию системы маркировки товаров

Правительство утвердило Концепцию создания и функционирования в России системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости их движения. Эта система должна повысить защиту интересов граждан и обеспечения экономической безопасности государства.

Маркировка товаров нужна и производителям, и потребителям - она позволит перекрыть путь нелегальной и фальсифицированной продукции, обеспечить здоровую конкурентную среду на товарных рынках, повысить собираемость налогов и таможенных пошлин. С помощью маркировки каждой единицы товаров, поступаемых в продажу, любой покупатель сможет прямо в магазине проверить легальность продукции и получить информацию с помощью бесплатного мобильного приложения. А производители товаров смогут защитить собственные бренды от репутационных рисков, связанных с контрафактной продукцией, повысить прозрачность взаимодействия с собственными контрагентами.

Начало создания этой системы в России было положено в 2016 году запуском пилотного проекта по изделиям из натурального меха, который уже позволил в значительной мере легализовать пушной рынок страны. Следующим этапом стала цифровизация табачного рынка, где уже зарегистрировано порядка 95% производителей табачной продукции, а также основные торговые сети и дистрибьюторы. В порядке эксперимента ведется маркировка лекарств, обуви, других товаров. Теперь эта работа будет проводиться системно по всей стране, в соответствии в новой концепцией.