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28 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 487-ФЗ "О внесении изменения в статью 251 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Дата подписания 25 декабря 2018 г.
Опубликован 28 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 251 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4198; 2017, N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 32, ст. 5106; N 49, ст. 7524) изменение, дополнив ее частью 1110 следующего содержания:

"1110. Для исполнения корпорацией развития малого и среднего предпринимательства обязательств по независимым гарантиям, выдаваемым указанной корпорацией в соответствии с пунктом 10 части 4 настоящей статьи в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, корпорации развития малого и среднего предпринимательства предоставляется государственная поддержка за счет средств федерального бюджета в порядке, формах и размерах, которые определяются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Предоставление такой государственной поддержки одновременно в разных формах не допускается.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Предоставление государственной поддержки, предусмотренной частью 1110 статьи 251 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", допускается до 31 декабря 2029 года включительно в течение периода осуществления акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" деятельности в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства для исполнения обязательств этого акционерного общества по независимым гарантиям, выдаваемым этим акционерным обществом в соответствии с пунктом 10 части 4 статьи 251 указанного Федерального закона в 2019 - 2024 годах в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства с российскими кредитными организациями в 2019 - 2024 годах, в пределах объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Президент Российской Федерации В. Путин