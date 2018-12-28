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Рубрика: Власть

Президент подписал закон о запрете жестокого обращения с животными

Владимир Путин подписал подписал закон об ответственном обращении с животными. Нормативный документ, запрещающий любые проявления жестокости по отношению к домашним питомцам и устанавливающий правила их выгула и требования к их содержанию, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон формулирует требования к содержанию и использованию животных, устанавливаются правила защиты их от жестокого обращения, запрещается пропаганда жестокого обращения с ними, а также вводятся требования к содержанию домашних и служебных животных, к использованию их в культурно-зрелищных мероприятиях.

Фото: Depositphotos
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Кроме того, исключается возможность "свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках".

При этом владельцы животных будут обязаны "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного".

Кроме того, регламентируются условия содержания и выгула собак потенциально опасных пород.

Власть Право Административное право Президент
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