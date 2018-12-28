Президент подписал закон о защитных лесах. К ним относятся массивы, расположенные на особо охраняемых природных территориях и в водоохранных зонах, деревья, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, леса с ценными породами деревьев и городские леса.

"Закон устанавливает категорический запрет на проведение сплошных рубок в целях заготовки древесины в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в городских лесах, а также в защитных лесах иных категорий, в том числе в нерестоохранных полосах лесов, в лесопарковых и зеленых зонах", - пояснил замминистра природных ресурсов и экологии - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. По его словам, это позволит не только сохранить площадь таких лесов, но создать прозрачный механизм ее роста. Наряду с этим, новый закон категорически запрещает изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которые впервые выделены в отдельную категорию защищенных лесов.

Помимо этого, закон вводит полный запрет на заготовку древесины в лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах. Закон также исключает из Лесного кодекса такое понятие, как "лесопарк", так как за годы использования этого термина самих лесопарков было создано не очень много. "В течение года с момента вступления закона в силу все существующие лесопарки будут переоформлены в лесничества", - уточнил Иван Валентик.