Сербский лидер Александр Вучич в интервью Радио и телевидению Сербии рассказал, что предстоящий в январе 2019 года визит в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина крайне важен для данного балканского государства, выразив уверенность, что большое количество граждан выйдет на улицы, чтобы поприветствовать главу РФ. При этом он напомнил и о том, что планируется подписание более 20 различных соглашений, выработка конкретных решений для реализации совместных проектов в области энергетики, инфраструктуры и инновационных технологий.

"Для нас - это важно из-за будущего, экономики, увеличения российских инвестиций и развития других областей", - отметил президент Сербии.

Между тем Владимир Путин направил новогоднее поздравление своему сербскому коллеге Александру Вучичу, отметив тот факт, что двусторонние отношения между Россией и Сербией "динамично развиваются в духе стратегического партнерства". "Убежден, что наша предстоящая встреча в Белграде укрепит дальнейшее обоюдовыгодное сотрудничество в различных областях. Желаю счастья, здоровья и успехов Вам, Вашей семье и близким, а братскому сербскому народу - благосостояния и процветания", - говорится в поздравлении президента РФ.

Следует также отметить, что и в соседней Боснии и Герцеговине, где проживают сербы (Республика Сербская является составной частью БиГ), с нетерпением ждут приезда российского лидера на Балканы. В этой связи в интервью изданию "Глас Српске" посол РФ в Сараево Петр Иванцов ответил на интересующих многих боснийских сербов вопрос, существует ли реальная возможность визита Владимира Путина в Баня-Луку. Дипломат предложил "загадать это на Новый год, и, возможно, желание сбудется".

При этом он также рассказал, что геополитические интересы Москвы продиктованы ее стремлением развивать долгосрочное сотрудничество, содействовать политической и экономической стабильности и безопасности региона.