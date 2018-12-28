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Рубрика: В мире

При столкновении грузовика и автобуса в Японии пострадали 17 человек

Не менее 17 человек пострадали в крупном дорожно-транспортном происшествии на востоке Японии. Авария произошла около 8 утра в городе Фубанаси (недалеко от Токио).

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На одной из трасс грузовик столкнулся с автобусом. Травмы различной степени тяжести получили почти 20 человек, двое из них - серьезные. Автобус, перевозивший сотрудников компании "Асахи Коге", принадлежал предприятию, предоставляющему услуги корпоративных перевозок.

Причины ДТП устанавливаются. Ведется следствие, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

В мире Восточная Азия Япония
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