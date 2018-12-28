Путин и Лукашенко обсудят Союзный договор и налоговый маневр

Рабочая суббота будет рабочей и для президента: завтра в Москву приедет белорусский лидер Александр Лукашенко, и Владимир Путин проведет с ним переговоры.

В повестке встречи на высшем уровне - финансовые вопросы и реализация договора 1999 года о Союзном государстве.

Было поручение двух президентов создать рабочую группу, напомнил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, с российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. "Надеемся, к встрече президентов она уже будет сформирована", - сказал он.

"Президенты в продолжение разговора в Москве уже смогут определить круг вопросов для обсуждения и продолжат говорить о том, как быть с договором 1999 года, получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам", - сообщил Песков.

"Позиции абсолютно понятны и последовательны, - продолжил представитель Кремля. - Есть много вопросов, которые можно и нужно обсуждать". "А главное - есть много вопросов, которые могут быть обсуждены только на высшем уровне и только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать рабочей группе", - заключил он.

На вопрос о том, будут ли главными темами завтрашней встречи обсуждение договора и налогового маневра, представитель Кремля ответил: "В том числе, да".