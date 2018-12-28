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28.12.2018 13:42
Рубрика: Экономика

Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

Текст: Ольга Игнатова
Ростовщики больше не смогут начислять баснословные суммы долгов по потребительским займам.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий предельную сумму долга по потребительским кредитам и запрещающий взыскание долгов по тем из них, которые выдавали так называемые  черные кредиторы (то есть микрофинансовые организации,не включенные в реестр Центробанка).

Предусматривается поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита, выданного на один год. Максимальная сумма всех платежей по такому кредиту, выданному после вступления закона в силу, не может превышать более чем в 2,5 раза сумму самого кредита. Эта норма действует до 1 июля 2019 года. До 1 января 2020 года общая сумма долга не сможет превышать сумму кредита в 2 раза, а с 1 января 2020 года - в 1,5 раза.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, процентная ставка по потребкредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5% в день, с 1 июля 2019 года - 1%.

По потребительским кредитам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму не более 10 тысяч рублей, запрещается начисление процентов, иных мер ответственности и платежей, за исключением неустойки (пени, штрафа) в размере 0,1% задолженности за каждый день просрочки.

Помимо этого "черные кредиторы" не могут больше самостоятельно взыскивать долги по просроченным кредитам. Этим смогут заниматься только юрлица: профессиональные кредиторы и коллекторские агентства, имеющие на это право; специализированные финансовые общества, а также "физлица, указанные в письменном согласии заемщика, полученном кредитором".

Сегодня россияне, особенно жители небольших городов, имеющие невысокий заработок, часто берут так называемые займы до зарплаты, которые выдают микрофинансовые организации. Средняя сумма - семь тысяч рублей на неделю. Переплата в этом случае составляет около 800 рублей. Но если люди не могут вовремя вернуть долг, они начинают испытывать на себе серьезный прессинг со стороны кредиторов. Нередко дело заканчивается тем, что люди из-за небольшого займа лишаются своего имущества. "Люди с низкими доходами традиционно оказываются самыми закредитованными и ежемесячно отдают банкам треть своего скромного дохода. Поэтому уровень доверия к микрофинансовым организациям составляет всего 5%", - отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин".

Экономика Финансы Долги и кредиты Президент Рынок кредитования
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