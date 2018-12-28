Путин подписал закон о детских омбудсменах

Президент подписал пакет законов "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ". В документе прописаны правовое положение, их задачи и полномочия.

По закону, детского омбудсмена назначает глава государства - на пять лет. И не более чем на два срока подряд. Порядок назначения региональных уполномоченных определяют на местах.

Федеральным уполномоченным может стать гражданин РФ не моложе 30 лет, с безупречной репутацией, высшим образованием и опытом работы по правозащите. Он не может быть парламентарием или партийцем. Ему предоставляется право обращаться в суд с исками о признании незаконными решений органов власти, организаций, чиновников, если он считает, что нарушены права ребенка. При этом сам он может не давать свидетельские показания о том, что ему стало известно в ходе работы.

Детский омбудмен сможет обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия нормативных актов Основному закону, и в парламент - с предложениями по изменению законодательства. Еще у него есть право участвовать в судах по гражданским делам (давать заключение), посещать без спецразрешения тюрьмы и изоляторы, где есть несовершеннолетние, беременные и женщины, дети которых живут в домах ребенка исправительных учреждений.

Чиновникам предписано безотлагательно принимать детского омбудсмена, а сроки ответа на обращения сокращаются с 30 до 15 суток.