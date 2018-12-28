Путин поздравил с Новым годом артистов Большого театра

Президент России встретился с солистами и руководством Большого театра.

Вчера там прошел торжественный вечер, посвященный встрече 2019 года. В антракте балета "Щелкунчик" был фуршет, на котором Владимир Путин поздравил собравшихся в неформальной обстановке.

А после балета глава государства вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным встретился с солистами и руководством Большого театра. Глава государства поздравил труппу с Новым годом и пожелал творческих успехов.