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Рубрика: Власть

Путин смягчил наказание за "репосты"

Текст: Кира Латухина

Президент подписал законы, частично декриминализирующие ст. 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). В Кодекс об административных правонарушениях переводятся составы преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК, если нарушение совершается впервые.

Фото: depositphotos
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Речь идет о "действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично, в том числе с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет".

Теперь "репосты" и "лайки" экстремистских материалов будут караться штрафами в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 100 часов, или административным арестом на срок до 15 суток. Для юридических лиц размеры штрафов составят от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Но если подобное деяние будет снова зафиксировано в течение года, то правонарушителю будет грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сроки давности административного производства продлеваются с трех месяцев до года.

Закон будет иметь обратную силу, то есть распространяется на уже вынесенные приговоры.

Власть Работа власти Судебная система Власть Право Уголовное право Власть Право Административное право Президент Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом
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